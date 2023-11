Den midlertidige våpenhvilen mellom Israel og Hamas forlenges. Det bekreftet det israelske forsvaret (IDF) like før klokken 6 i dag morges norsk tid. Da gjensto det et kvarter før fristen for den eksisterende våpenhvilen skulle utløpe.

I uttalelsen fra IDF heter det at våpenhvilen forlenges «i lys av meklernes innsats for å fortsette prosessen med å frigi gisler».

(NTB)