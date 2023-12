Klubben i Dagsavisen er kritisk til at avisens nye redaktør ikke har bånd til arbeiderbevegelsen.

Nå skriver de et kritisk brev til styret, melder Klassekampen.

Mandag ble det klart at Andreas Heen Haaland-Carlsen (43) er ansatt som ny sjefredaktør og administrerende redaktør i avisen.

– For første gang i avisens 140 år lange historie har man valgt en sjefredaktør uten noen befatning med arbeiderbevegelsen. Det synes vi er leit, sier Stian Fyen, nestleder i redaksjonsklubben i Dagsavisen.

Fyen sier de ansatte føler seg oversett av konsernledelsen.

– Vi vil sende et brev til styret i Dagsavisen for å redegjøre for vårt syn på prosessen.

Haaland-Carlsen kommer fra stillingen som sjefredaktør i mediehuset Aller X. Her har han hatt ansvar for merkevarer som Sol.no og Elbil24.

Torsdag skrev han i en epost til Klassekampen at han mener Dagsavisen er utrolig viktig for venstresiden i hele Norge.

– Jeg ønsker å bidra med den erfaringen jeg har for at den blir lest av enda flere, skrev Haaland-Carlsen.

Mandag sa han i et intervju med Dagsavisen at han aldri har ledet en avis med en politisk tilknytning, men at han har hjertet på rett sted med hensyn til hvor Dagsavisen står.