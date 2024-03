Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener at Norge har fått mye igjen for den nå 30 år gamle EØS-avtalen. Men i en ny undersøkelse har skepsisen til avtalen økt. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Foto: Lise Åserud / NTB

Under halvparten av de spurte i en ny meningsmåling svarer at de ville stemt for å beholde EØS-avtalen dersom det var folkeavstemning i dag.

Det viser en meningsmåling Norstat har gjennomført på oppdrag fra Dagsavisen.

På spørsmålet «dersom det var folkeavstemning om EØS-avtalen i morgen – ville du stemt ja eller nei?» svarer kun 46 prosent «ja». Dette tallet er historisk lavt, skriver avisen.

23 prosent svarer «nei» på samme spørsmål. Også dette er et lavt tall. 28 prosent svarer «vet ikke» og 3 prosent svarer at de ikke ville stemt.

Statsminister og EU-tilhenger Jonas Gahr Støre (Ap) sier til Dagsavisen at Norge får veldig mye igjen for EØS-avtalen og mener at EØS-avtalen har tjent norske interesser godt i 30 år

– Meningsmålinger som dette er en påminnelse om at vi må hegne om avtalen og snakke om hva den betyr for Norge, sier han.

Både Rødts leder Marie Sneve Martinussen og Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad peker på energipolitikken og strømprisene som noen av årsakene til at EØS- og EU-skepsisen fortsatt er stor i Norge.

I undersøkelsen er nordmenn også spurt om hvordan de ville stemt hvis det skulle dreie seg om Norge skulle bli medlem i EU. Her svarer 26 prosent at de er for et medlemskap, mens nei-motstanden fortsatt er solid med 49 prosent som ikke ville ha stemt for. Kun 3 prosent svarer at de ikke ville ha stemt.