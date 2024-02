Foto: Rick Rycroft / AP / NTB Foto: Foto: Rick Rycroft / AP / NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Stort strømbrudd i Molde-området

Store deler av Møre og Romsdal var uten strøm en kort tid i natt. Nettselskapet Elinett opplyser at alle deres kunder – omtrent 32.800 – var uten strøm.

Ifølge selskapet var det Statnetts forsyning inn til området som falt ut. Strømbruddet varte en times tid.

– Dette er det største utfallet vårt selskap har opplevd i nyere tid. Vi har ikke opplevd før at alt faller ut samtidig. Jeg forstår godt at folk blir bekymret, sier avdelingsleder Even Blakstad i Elinett til Romsdals Budstikke.

Biden vant nominasjonsvalg

Joe Biden vant lørdagens nominasjonsvalg i delstaten South Carolina, det første i Demokratenes nominasjonsprosess, melder flere amerikanske medier. Biden var soleklar favoritt før valget, der han møtte to motkandidater, politikeren Dean Phillips fra Minnesota og forfatter Marianne Williamson, som skriver selvhjelpsbøker.

Tidlige tall gir den sittende presidenten 97 prosents oppslutning i delstaten som var viktig for Biden da han sikret seieren i presidentvalget i 2020.

Hetebølge og ekstrem skogbrannfare

Australias værtjeneste har utstedt varsler for hetebølge i delstatene New South Wales, Western Australia, Northern Territory og hovedstaden Canberra. Noen steder kan temperaturene komme opp på 40-tallet.

Landet er inne i en skogbrannsesong der risikoen allerede er høy, men nå justerer myndighetene den opp ytterligere. Det er utstedt varsel for ekstrem skogbrannfare i deler av delstatene Victoria og South Australia.

Namibias president er død

82 år gamle Hage Geingob døde på sykehus i hovedstaden Windhoek natt til søndag, kunngjorde visepresident Nangolo Mbumba, skriver avisen The Namibian på X/Twitter.

– Hans kone og barn var ved hans side, opplyste Mbumba.

Presidentens stab opplyste i forrige måned at han skulle starte behandling etter at det ble funnet kreftceller under en rutinemessig helsesjekk.

Rekordpris for Michael Jordans sko

Seks basketsko legenden Michael Jordan brukte i avslutningen av sesongene han vant NBA med Chicago Bulls, er solgt på auksjon for 8 millioner dollar. Ifølge auksjonshuset Sotheby's satte vinnerbudet ny prisrekord for sko som er brukt i kamp. Samlingen som ble solgt fredag besto av én Air Jordan-sko fra hver av de siste kampene i 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 og 1998.

– Dette er både en påminnelse om det varige inntrykket Michael Jordan har gjort og et konkret uttrykk for hans legendestatus, noe som blir ytterligere forsterket av sluttresultatet, sier Brahm Wachter fra Sotheby's i en uttalelse.

Ny pris til «Ibelin»

Prisene fortsetter å renne inn for norske «Ibelin» – sist ut på Nordens største filmfestival.

Det er første gang en norsk film får dokumentarfilmprisen på filmfestivalen i Göteborg.

Filmen forteller historien om Mats Steen, en norsk gamer som døde da han var 25 år. Da fant foreldrene ut at han hadde hatt et svært rikt liv i den digitale sfæren, med venner verden rundt.