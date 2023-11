Representanter på Stortinget mottar svært mange eposter i forbindelse med Rødts forslag om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat.

Høyre-representant Tage Pettersen har mottatt over 2000 like eposter med oppfordring om å stemme for forslaget, skriver Aftenposten.

– Gjør ditt for å la barna leve, blir eposten avsluttet med.

Teksten er skrevet av Jørgen Berg Pedersen, som omtaler kampanjen som «et slags digitalt demonstrasjonstog».

– Jeg kjente på et stort behov for å gjøre noe, og tenkte at mange sikkert kjente på det samme. Jeg har bare gjort det enkelt for folk å ytre seg til presse og politikere, sier han.

Saken skal stemmes over tirsdag. SV, MDG og Venstre har varslet å støtte forslaget.