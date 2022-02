Ordin Høiland fra Lindesnes er redd for sine venner i Ukraina for tiden. Han og familien bodde i landet for 20 år siden og driver et stort hjelpearbeid der som det ikke er mulig å følge opp nå.

– Ukrainerne er ikke verken mer eller mindre redde nå enn de har vært de siste åtte årene. De har levd i krig med Russland og mistet 14.000 innbyggere på denne tiden. For dem er denne psykiske krigen blitt normalen, sier Ordin Høiland.

Høiland og familien reiste til Ukraina i 2001 og ble der i to år. Siden da har de drevet misjon og humanitært arbeid i landet. De har bygget opp et ungdomshjem, et rehabiliteringshjem for narkomane, et gamlehjem og gitt støtte til mange fosterhjem med opptil ti barn.

– Alle disse barna har vi fulgt gjennom 20 år. De har tatt utdannelse og blitt voksne. Noen av dem har til og med lånt dressen min da de giftet seg, og nå er det deres barn vi hjelper inn på universitet, forteller Høiland.

Sammen med privatpersonene Tone Merethe Fredriksen Drangsland og Beth Helen Fredriksen Liland, støtter Høiland misjon et hjem for hundre unge voksne med psykiske og fysiske funksjonshemminger. Her har de fått gaver fra Lindesnes kommune tidligere. Nå frykter Ordin Høiland for hvordan de har det på institusjonen. Foto: Arkivfoto: Privat

Krig og korona

På grunn av korona og den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland, har Høiland ikke kunnet besøke Ukraina på to år.

– Det er fryktelig vanskelig å ikke vite hvordan det går med prosjektene og vennene våre. Så snart den store militærøvelsen i Hviterussland er over, vil jeg reise ned og besøke folk. Landet er svært korrupt, men de som jobber for vår organisasjon stoler jeg hundre prosent på, sier Høiland.

Nøktern optimist

Han beskriver ukrainere og Ukraina som et folk og et land som tar tydelig avstand fra Russland og Putin, og som har en sterk nasjonalisme.

– Jeg hører folk fortelle meg at både syke og eldre er villige til å gripe til våpen for fedrelandet. De melder seg til frivillig tjeneste og er med på treningsleirer, forteller Høiland.

Han er også nøktern optimist med tanke på den spente situasjonen akkurat nå.

– Det er umulig å vite hva Putin finner på, han er helt uforutsigbar. Putin spiller sjakk med land og folk, og bryr seg ikke om han mister noen brikker, mener Høiland.