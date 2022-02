Med halvparten av måneden bak oss er Lindesnes kommune nå oppe i 1393 positive smittetilfeller i februar. Smittetrenden er økende, ifølge kommuneoverlege Viggo Lütcherath.

– Det er en effekt av å gjenåpne samfunnet. Spørsmålet er hvor mye samfunnet tåler, og i mange land er det vurdert at vi tåler mer smitte med omikronvarianten, sier Lütcherath.

Mandag fikk 80 personer påvist smitte med PCR-test, tirsdag var tallet 128. Til sammen har 208 personer fått påvist smitte i løpet av ukens to første dager. Forrige uke var det totale antall påviste smittetilfeller 729.

På tross av høye smittetall, registrerer kommunelegen at antall innleggelser ikke øker. Ifølge Sørlandet sykehus er 16 personer innlagt med covid-19, to av disse er under 50 år. I tillegg er to personer innlagt med mistanke om smitte.

– Vi er ikke så bekymret for smittetallene all den tid antall innleggelser på sykehus og intensivavdeling ikke øker. Det er ikke sånn at alle som blir smittet bare blir forkjøla. Noen føler seg virkelig kleine i noen dager, men ikke så syke at de må legges inn på sykehus, sier kommuneoverlegen.

Blant de smittede i kommunen har hoveddelen lenge vært barn og unge under 20 år. Nå registrerer kommuneoverlegen en økning i aldersgruppen mellom 20 og 50 år blant de smittede. Fortsatt blir svært få av de eldre smittet.

– I går hadde vi 128 positive, bare ni av disse er over 50 år. Jeg tror kanskje det har noe med at den delen av befolkningen er mer forsiktige. En stor andel av dem har boosterdose og er bedre beskytta, sier Lütcherath.

Han forteller også at de ser at mange uvaksinerte er blant de smittede.