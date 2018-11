Overtar nettavisen N247

SØGNE Schibsted eier i dag lokalavisene Lindesnes, Lister og Søgne og Songdalen Budstikke på Sørlandet. Nå blir nettavisen N247 med på laget.

– N247 har klart det vi ikke har maktet så langt; å gi innbyggerne i kommunene Søgne og Songdalen et godt digitalt nyhetstilbud. Budstikka er sterke på papir og har mange trofaste lesere. Hver for oss vil ingen av oss ha nok kraft til å gi leserne et så godt tilbud som de fortjener. Det kan vi få til ved å slå oss sammen. Da får vi både slagkraft digitalt og på papir. Sammen med Lister og Lindesnes vil vi få kapasitet til å lage ambisiøs digital journalistikk, som kommer alle innbyggerne i en stadig tettere integrert region vest for Kristiansand til gode, sier ansvarlig redaktør og daglig leder for Schibsteds lokalaviser i sør, Fridtjof Borø Nygaard.

Han sier at N247 skal være en digitalt ledende lokalavis for Søgne, Songdalen og Kristiansand vest.

Nettavisen skal utvikles fra dagens sterke posisjon der spesielt hendelser utmerker seg som drivkraft. N247 har også et digitalt annonsesalg Schibsted ønsker å ha med og bygge videre på, i et voksende marked i Kristiansand-regionen.

– Redaktør Nicolai Prebensen og staben hans har vist seg frem som drivende gode på hendelser. Prebensen har 22 år bak seg som fotograf i VG, har et stort nettverk og har bygget opp N247 fra bunnen av. N247 er en ene og alene digitalt levedyktig lokalavis. Det står det respekt av, sier Nygaard.

Nicolai Prebensen i N247 sier han gleder til å fortsette satsingen på N247 med Schibsted i ryggen.

– Dette blir et løft. Jeg har mange gode medarbeidere som har vist og viser at vi leverer lokalsaker heldigitalt hele døgnet. Fra vi startet på helt bar bakke har N247 hatt en eventyrlig utvikling og blitt enormt godt mottatt i nedslagsfeltet vårt. Vi har klart å gi leserne digitale nyheter og har fått fotfeste som en godt lest lokalavis. Vår styrke er at vi har vært ute, er ute og vil være ute blant menneskene som leser oss.

Prebensen fortsetter som redaktør i N247 under ansvarlig redaktør Fridtjof Borø Nygaards ledelse av lokalavisene. Formell overtakelsesdato blir ved årsskiftet. Søgne og Songdalen Budstikke og N247 har vært konkurrenter i samme region. Nå blir det et tettere samarbeid.

– Her tar vi det beste fra to verdener, sier ansvarlig redaktør Fridtjof Borø Nygaard.