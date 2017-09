I lang tid har han banket på vinduer og sneket seg rundt i nabolaget: – Det er psykisk terror

MANDAL – Vi vet ikke hva vi skal gjøre, sier ekteparet.

En sen kveld noen uker før påske var første gang mannen ble observert utenfor soveromsvinduene til en av døtrene. Mens foreldrene satt oppe på kontoret kom den eldste datteren løpende inn, og foreldrene beskriver henne som helt febrilsk.

– Hun hadde hørt forsiktig banking på vinduet, og så gikk det ti minutter før det kom to nye bank. Da hun gikk bort til vinduet for å se så hun det som liknet på en knust, hvit iPhone i hånda på en svartkledd skikkelse. Hun trodde det var søsteren som gjorde det på spøk, og løp ut vinduet og etter skikkelsen. Men da forsvant han, sier moren.

Foreldrene ønsker at familien skal være anonyme i saken. De forteller at de tror mannen har vært rundt og lusket flere ganger det siste året før han ble oppdaget, men at de tidligere antok at lydene har kommet fra vær eller vind.

Etter episoden ringte familien politiet, som kom opp og tok avhør av datteren. Det var datteren som anmeldte saken.

Tilkalte politiet

To netter senere ble mannen observert i nabolaget, blant annet på taket til et hus der han skal ha kikket ned et vindu til et soverom, men ingen klarte å få tak i ham. Da ble politiet tilkalt for andre gang.

Men familien så seg også nødt til å gjøre noe, for de ante at mannen ville komme tilbake. Allerede etter den første episoden hadde faren gått til innkjøp av viltkamera som han hengte opp rundt huset. Natten da mannen kom tilbake la han seg ned på en av døtrenes soverom mens resten av familien sov i andre etasje.

– Klokken kvart på tolv den natten hørte jeg noen lyder, og seks minutter senere fikk jeg sms-varsel om at noe var plukket opp på viltkamera. Jeg løp ut for å se etter mannen, men da var han borte. Da jeg senere så gjennom kameraopptakene, viste de mannen, sier faren.

Etter dette fant familien ut at flere andre i nabolaget hadde opplevd de samme tingene, men holdt det for seg selv i den tro at det ikke foregikk noe spesielt. Men da flere delte sine historier valgte faren sammen med flere andre å ta affære. De begynte å gå vakt i nabolaget.

– Redd

Når Lindesnes er på besøk viser han opptakene der en skikkelse beveger seg mellom dører og vinduer. Men ikledd hettegenser som dekker ansiktet er det umulig å få et identifiserende bilde.

Privat

– Vi blir terrorisert, og jeg føler meg utrygg hjemme i mørket. Jeg ligger og tenker på om han kommer tilbake. Og jeg er redd for døtrene våre. Det dreier seg om en mann som sniker seg rundt og filmer og dunker på vinduer. Jeg er redd for hva som blir neste steg, sier moren.

Faren hadde nå slått seg sammen med nabolaget. Hver eneste natt i flere uker dro de ut for å prøve å få tak i mannen, tidvis var de ti-tolv naboer som patruljerte.

Henlagt

I desperate forsøk på å finne ut hvem mannen er, dro naboene ut mellom midnatt og klokken tre hver eneste natt.

– Vi har vært aktive hele veien i flere uker tilbrakte jeg fire timer i snitt hver natt sammen med andre ute i området. Vi har vært veldig aktive i håp om å finne ut hvem det er. Og vi har vært nærme opptil flere ganger, men han har alltid smettet ifra, sier faren.

Privat

Men han forteller at letingen har «trigget» mannen til å komme tilbake. I sommer gikk det mange uker uten at han var der, men da det begynte å mørkne i høst var han tilbake. Senest for to uker siden, opplyser moren.

– Det er psykisk terror, og er en forferdelig følelse for oss som foreldre som bruker all vår tid på at barna skal føle seg trygge, sier hun.

For to måneder siden fikk de beskjed av politiet om at saken var henlagt.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at politiet ikke har fått resultater i saken. Vi har forståelse for at politiet har gjort så godt de kan, men det har ikke vært tilstrekkelig. Vi har ikke fått en oppklaring i saken til tross for at vi har sittet oppe natt etter natt. Dette er et stort problem for vanlige folk i et vanlig byggefelt, sier faren, som ber alle som kan ha kjennskap til saken om å ta kontakt med politiet.

Unntakstilstand

Faren forteller at det nærmest har vært unntakstilstand i hjemmet de siste månedene. Familien har sovet sammen og flyttet mellom soverom og stua. For foreldrene har det tatt opp mye krefter og tid.

– Det gikk oss på nervene og vi tenkte ikke på annet en stund. Hele livet dreide seg om saken. Vi er slitne og lei, sier moren.

Denne uken bestemte de seg for å fortelle historien og legge ut bildene på Facebook. Innlegget har fått enorm oppmerksomhet og er delt over 2000 ganger på et halvt døgn.

– Vi håper på en oppklaring i saken og på å få inn tips, sier moren.

Det har ikke lyktes Lindesnes å få en kommentar fra politiet onsdag.