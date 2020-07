Politiloggen: Rykket ut på bilbrann i Mandal

Bilbrann i Mandal og flere fyllekjøringer med båt i hele Agder. Her er nattens hendelser fra brannvesenet og politiet.

Lillesand: Politibåten stanset en båtfører i gjestehavna, med mistanke promillekjøring. Blåste til 1,14 i promille. Båtførerbevis beslaglagt

Arendal: Politibåten stanset en båtfører ved Pollen som hadde over lovlig grense for promille. Blir anmeldt for forholdet

Mandal: Brannvesenet rykker ut til Slåteveien på en bilbrann. - Meldt om brann i en bil. Ingen personer i bilen. Brann og politi på vei til stedet, skriver politiet. 15 minutter senere hadde brannvesenet slukket brannen og returnert til stasjonen. Politiet oppretter rutinemessing sak.

Tvedestrand: Politibåten har stanset en båt, fører blåste til 0,98 i promille. Anmeldes for forholdet.

Evje: Flere meldinger til politiet om at noen opptrer som politi, og har blant annet stanset et par biler. Politiet, det ordentlige, er på vei. Politiet har vært på stedet. Var ingen personer å se i området

Kristiansand: En person som var involvert i krangel med vaktene på et utested i sentrum, blir innbrakt til arresten og anmeldt, da han ikke overholdt pålegg fra politiet om å forlate sentrum.

Arendal: Tromøysund. Politibåten stanset båtfører med 2.12 i promille. Båtførerbevis beslaglagt, sak opprettet.

Byremo, Lyngdal: Brannvesenet rykker ut til Gamlebuvegen på brann i grillbu/badestamp. Grillbua er brent ned. Ikke fare for spredning. Brannvesenet dynker restene.

Kristiansand: To personer innbrakt til arresten etter slagsmål på adresse i sentrum.

Arendal: Politibåten har stanset en seilbåt. Fører anmeldes for promille. Hadde 0.9 i promille.

Kristiansand/Lillesand: Politibåten i Kristiansand/Lillesand har kontrollert 37 båter i løpet av natten. 7 forenklede forelegg utferdiget for manglende vest, manglende lanterne, fart og overlatt båt til mindreårig. En person anmeldt for promille