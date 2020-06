Politiloggen 20. juni

Vis mer

Her er hendelsene fra Agder-politiet natt til lørdag.

KRISTIANSAND, kl. 00.45: Slagsmål på utested i sentrum. Politiet er på stedet og har kontroll på de involverte parter. To personer ble bortvist fra sentrum frem til i morgen.

KRISTIANSAND, kl. 01.32: Meldt om at en kvinne er slått av en gjeng med jenter. Politiet er i kontakt med fornærmede. Leter etter gjerningspersonene i sentrum.

ARENDAL, kl. 02.07: Skyteepisode i enebolig. To personer er skadet. Politi og ambulanse er på stedet. Gjerningsperson er ikke pågrepet. Skal ha dratt fra stedet i en bil. De skadde er sendt til sykehus. Foreløpig opplysninger er at de er skutt i beina. De fornærmede er menn i 20-årene. Det opplyses at ytterligere en person er truffet i forbindelse med skytingen. Kun lettere skadet. Innsatsleder på stedet opplyser at en av de skadde er betegnet av helse på stedet som alvorlig, de to andre lettere skadet. Bekreftes at det ble benyttet hagle under skytingen. Skyteepisoden skjedde på Stoa i Arendal, Sørsvannsveien 76. Klokken 04.27 melder politiet at en person er pågrepet i saken.

ARENDAL, kl. 02.40: Båt kjørt på land i Vrengen. Båtfører kjørt sykehus for sjekk. Politiet mistenker kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Sak opprettet. Båtførerbevis beslaglagt