Livsviktig maskin slått ut av tordenvær

CT-skanneren ved Haydom ble ødelagt i tordenvær Privat

CT-skanneren ved Haydom Lutheran Hospital ble ødelagt i et tordenvær 16. januar. Nå jobber Haydoms venner med å samle inn penger til reparasjon.

Sykehuset opplevde et voldsomt tordenvær torsdag 16. januar. Etter det har ikke den nye CT-skanneren fungert. Situasjonen er akutt for sykehuset som har over 80.000 behandlinger i året.