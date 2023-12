En tidligere assistent reiser søksmål mot skuespiller Vin Diesel. Hun anklager ham for seksuelt overgrep i 2010, for så å sparke henne like etterpå.

Den tidligere assistenten hevder at Diesel voldtok henne på et hotell i Atlanta mens de jobber med filmen «Fast Five». Diesel avviser alle anklagene, og advokaten sier det finnes «klare beviser som motbeviser» dem. (NTB)