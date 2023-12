Israel beordret onsdag folk om å evakuere i store deler av Khan Younis, den største byen sør på Gazastripen, ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA. FN-organet melder at Israel ga onsdag ut kart over nye deler av Khan Younis som er utpekt for evakuering. Ifølge OCHA dreier det som rundt 20 prosent av byen, et område som før krigen huset mer enn 110.000 mennesker. I området ligger også 32 tilfluktslokaler som huser mer enn 140.000 internt fordrevne, de fleste fra steder nord på Gazastripen, legger FN-organet til. (NTB)