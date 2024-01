Det har samlet seg mye vann på sletten i bunnen av Fløybakken ved Gjervoldtadveien. Bilister har meldt om utfordrende kjøreforhold. Statens vegvesen fikk melding tidligere i formiddag og opplyser at de har satt ut forvarsling om at det er mye vann, men at det skal være mulig å passere. De opplyser at vannet er på vei til å trekke seg tilbake og at det vil bli holdt oppsyn utover kvelden.