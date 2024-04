Riksmekler Mats Wilhelm Ruland (foran) sto overfor en vanskelig oppgave da frontfagsoppgjøret havnet på hans bord onsdag. Midnatt natt til søndag går fristen ut for Fellesforbundet-leder Jørn Eggum (midten) og fungerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri ut. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Foto: Javad Parsa / NTB

Det ligger an til at meklingen i frontfaget vil gå over fristen ved midnatt. Riksmekler Mats Ẁ. Ruland er forberedt på tøffe tak utover kvelden.

– Slik det ser ut nå, basert på vår erfaring, blir vi sittende lenge i kveld også, og trolig går denne meklingen på overtid. Vi går en travel kveld i møte, sier riksmekler Mats W. Ruland til Dagens Næringsliv i en pause i meklingen ved lunsjtid lørdag.

Mye tyder på at partene står langt fra hverandre, og at meklingen vil drøye utover søndag før det blir klart om oppgjøret ender med brudd og dermed streik, skriver avisen. Partene har sittet til langt på kvelden i tre dager og har fortsatt «mye som skal diskuteres», ifølge riksmekleren.

Han vil ikke å si noe om hvor stor avstanden er mellom partene og poengterer at det fortsatt var tolv timer igjen av meklingen da intervjuet ble gjort.

– Det er mange krav, og det er noen sentrale og store temaer som står igjen. Det kan også være mindre temaer som viser seg vanskelige å løse, men jeg kan ikke peke på hvilke som gjenstår, sa han.

Klare for storstreik

14.301 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik fra søndag hvis ikke Fellesforbundet og Norsk industri blir enige. Den tvungne meklingen har pågått siden onsdag formiddag etter en erkjennelse hos begge parter om at de ikke kom til å bli enige uten riksmeklerens hjelp.

Det blir uansett ingen konflikt så lenge meklingen pågår, uansett hvor langt på overtid den er.

Ruland erkjente onsdag at situasjonen i årets oppgjør er krevende siden det har gått flere år uten reallønnsøkning og vi er inne i en dyrtid som mange kjenner på lommeboken.

– Frontfaget er alltid vanskelig et vanskelig oppgjør. Ofte kanskje også årets vanskeligste, sa Ruland etter å ha tatt imot Fellesforbundet-leder Jørn Eggum og Norsk industris fungerende administrerende direktør Knut Sunde på Thon Hotel Opera i Oslo.

Oljetungt streikeuttak

Frontfagsoppgjøret gjelder konkurranseutsatt industri, og resultatet her danner en norm som bortimot hele det organiserte arbeidslivet respekterer og følger. Hensikten er å sikre en lønnsdannelse som er nokså lik mellom yrkesgruppene og som derfor skal holde prisveksten i sjakk, arbeidsledigheten lav og ikke bidra til å svekke konkurransekraften internasjonalt.

Hvis ikke partene blir enige, går 14.301 av Fellesforbundets medlemmer i 134 bedrifter ut i streik. Varselet om plassfratredelse fra Fellesforbundet omfatter blant annet 2100 ansatte i Aker Solutions på åtte ulike steder, samt en rekke andre ansatte i oljerelaterte bedrifter.

– Dette første uttaket vil bidra til en effektiv streik som vil ramme arbeidsgiversiden hardt. Skulle vi ende i konflikt, vil det fortløpende komme flere uttak, sa Eggum da varselet om plassfratredelse ble offentliggjort.

Fellesforbundet har til sammen meldt plassoppsigelse for 32.108 medlemmer som går på tariffavtalen Industrioverenskomsten.

Også oppgjøret mellom Parat og Norsk industri har gått til tvungen mekling, med samme tidsfrist. Parat har varslet plassfratredelse for 1064 arbeidstakere i 15 bedrifter.

Penger og kompetanse

Det er fortsatt ukjent for offentligheten hvor mye Fellesforbundet krever i lønnstillegg i år. Det som er formidlet, er at lønnsoppgjøret må sørge for at alle får økt kjøpekraft.

Det kan bety et oppgjør på rundt 5 prosent. Norges Bank la for dagen forventninger om 4,9 prosent i sin siste prognose, men da med et anslag for prisveksten på 3,8 prosent. Det skulle i så fall tilsi en reallønnsvekst på 1,1 prosent.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har på sin side anslått en prisvekst på 4,1 prosent i år. Hvis reallønnsveksten skal ende på 1,1 prosent, betyr det en ramme fra frontfaget på 5,2 prosent.