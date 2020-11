Setter ned utvalg for å jobbe med anskaffelsesstrategier

Ingrid Ukkelberg (Sp) foreslo å sette ned et ad hoc-utvalg for å se nærmere på saken om anskaffelsesstrategi. Det ble enstemmig vedtatt. Vis mer Dag Lauvland

Et enstemmig formannskap bestemte torsdag formiddag at det skal settes ned et ad hoc-utvalg til å belyse og gi innspill til anskaffelsesstrategi i Lindesnes kommune.