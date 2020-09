Ønsker at flere unge kvinner tar kreftprøve: – Mange på min alder tar ikke celleprøven så alvorlig

Andrea Andersen (25) var bekymret for at noe var galt da hun opplevde uregelmessigheter i underlivet. Hun anbefaler andre kvinner til å sjekke seg dersom symptomer oppstår. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Andrea Andersen (25) tok ny celleprøve til tross for at den forrige ble tatt for ti måneder siden. Sammen med gynekologen oppfordrer hun kvinner til å teste seg.