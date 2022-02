Denne helgen åpnet utestedet Alfreds Hjørne dørene igjen etter å ha holdt stengt i over to måneder.

– Det er deilig å være tilbake til normalen. Jeg håper folk nå kjenner sin besøkelsestid og kommer. Og at folk ikke er for vant til å bli hjemme. Men at gjenåpningen setter en støkk i folk om å komme seg ut, sier bartender Marit Tjugum i Alfreds Hjørne.

I begynnelsen av desember satte regjeringen inn en rekke smitteverntiltak som gjorde livet surt for utelivsbransjen. Det var blant annet skjenkestopp og avstandskrav mellom gjestene.

Cocktailbaren har ikke matservering. Og uten lov til å servere alkohol, måtte de stenge dørene.

Kan drive helt vanlig

Lørdag kom regjeringen med beskjeden om at det ikke lenger er nødvendig at utestedene må sikre avstand mellom sine gjester. De aller fleste koronatiltakene ble opphevet.

Fredag åpnet Alfreds Hjørne dørene for første gang siden desember. Denne gangen kan de drive utestedet helt som normalt.

– Det blir bra å kunne servere drinker på vanlig måte ved disken, og ikke ved bordene. Det gjør det mye lettere for oss, sier bartender Weronika Bylica.

Bartender Weronika Bylica ser fram til å kunne drive som normalt. Foto: Jon Berntsen Kåsa

– Regner med fest i dag

Daglig leder Katrine Wilhelmsen sier det er fantastisk med gjenåpning.

– Nå får vi håpe det holder seg sånn denne gangen. Vi hadde vår første gjenåpningsdag i går, med meteren. Da var det helt fullt. Men jeg regner med fest i dag, sier Wilhelmsen.

Hun forteller om stor interesse for å komme seg ut og mange bordreservasjoner.

Daglig leder Katrine Wilhelmsen i Alfreds Hjørne. Foto: Julie Johansen

– Høy musikk og fridans

Daglig leder Bernt Lindseth i Hr. Redaktør forteller de åpnet forrige helg. Da hadde de halv kapasitet og ingen DJ.

Men lørdag kveld blir det høy musikk og fridans.

– Vi er veldig glade for at vi nå kan drive normalt igjen. Da vi åpnet i høst, ved den første gjenåpningen, var det masse folk og god stemning. Vi satser på at det blir det i kveld også, sier Lindseth.