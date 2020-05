Første overskudd på fem år

Oluf Lohne AS valgte å flytte ut av bedriftslokalene i gågata. Det har gitt gode resultater, ifølge daglig leder Thomas Saanum Jakobsen. Vis mer Kristian van Pelt

Oluf Lohne AS gikk i pluss for første gang på fem år. I 2019 hadde virksomheten et årsresultat på 110.000 kroner. For kun tre år siden hadde bedriften et underskudd på om lag 300.000 kroner.