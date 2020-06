Stjal fra hytte i narkorus - dømt til samfunnsstraff

En mann i 40-årene har blitt dømt til 90 dagers samfunnstraff etter at han gjorde innbrudd i en hytte i Lindesnesregionen i vinter.

Mannen stod tiltalt for to brudd på straffeloven, hvor han erkjente straffskyld på én av tiltalene.

Mannen skal en gang mellom desember og januar ha tatt seg inn i en hytte i Lindesnesregionen ved å bryte opp et vindu. Han skal blant annet ha tatt med seg TV, radio, nøkkel og verktøy.

Mannen har forklart at han var ruset da han begikk innbruddet og forklarte selv i retten at han ikke husket noe fra hendelsen. Basert på bevismateriale mot mannen med blant annet DNA hentet fra hytta, erkjente han seg likevel skyldig.

Mannen var også tiltalt for å ha båret kniv på et offentlig sted i april i år, men dette ble han frikjent for.

Mannen er dømt for vinningskriminalitet åtte ganger tidligere. Denne gangen ble han dømt til 90 dagers samfunnsstraff med gjennomføringstid på 120 dager.