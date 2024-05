Siri Martinsen (NOAH), Andreas Sjalg Unneland (SV), Arild Hermstad (MDG), Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Ragnhild Male Hartviksen (AP). Foto: Eirik Anzjøn/NOAH

Regjeringspartiene er enige i at "kommunene skal få lov til å avgjøre hvorvidt det skal være lov med privat fyrverkeri". Likevel stemmer de imot.

Hvert år skades og dør ville og tamme dyr fordi de skremmes av fyrverkeri. Et klart flertall av befolkningen ønsker forbud mot privat oppskyting. Både MDG og SV har fremmet forslag om fyrverkeri denne våren, og nå har innstillingen i SVs forslag kommet.

Komiteens flertall, AP, Høyre, SP, SV og Venstre "mener at kommunene skal få lov til å avgjøre hvorvidt det skal være lov med privat fyrverkeri". Til tross for dette stemmer AP og SP mot forslaget fra Høyre, SV og Venstre om å be "regjeringen fremme nødvendige forslag til endring av regelverket slik at kommunene gis mulighet til å regulere, inkludert forby, privat bruk av fyrverkeri, også av hensyn til miljø, støy og dyrevelferd". FrP på sin side synes ikke at kommunene skal få denne muligheten.

- Det er uforståelig at FrP ikke vil gi kommunene frihet til å ta hensyn til dyr og miljø. Det er like uforståelig at AP og SP vil stemme imot et forslag om å gi kommunene slik frihet til å begrense fyrverkeri, når de innrømmer at de egentlig støtter ideen. Det er tragisk dersom gode tiltak for dyrs rettigheter skal nedstemmes nærmest som prinsipp av regjeringen, sier NOAHs leder Siri Martinsen i en pressemelding onsdag.

NOAH overleverte tidligere i uken 30 300 signaturer for et forbud mot fyrverkeri. Det er sterk støtte til å innføre tiltak for en mer dyrevennlig nyttårsfeiring, og mange kommuner ønsker selv å innføre forbud. Det er ironisk at partier som FrP, AP og SP, som ofte snakker om lokal frihet, skal være de som setter begrensinger for kommunenes dyrevennlige valg.