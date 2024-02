Forsvarssjefen tror ikke det er fare for krig i Norge

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ikke gå så langt som sin svenske kollega, som mener svenskene må forberede seg på krig. Nordmenn bør ikke bekymre seg, mener han.

Sveriges forsvarssjef ba nylig svenskene mentalt forberede seg på krig. Samtidig mener E-tjenesten at Norge må forberede seg på en militær trussel fra Russland.

Kristoffersen sier til NRK at det er nødvendig for Norge å styrke sitt eget forsvar, men understreker likevel at nordmenn ikke bør uroe seg.

– Folk bør være bekymret for utviklingen i verden, men ikke for at det skal bli krig i Norge de nærmeste årene. Men å ha et beredskapslager hjemme for et par dager er alltid en god idé, uansett, sier han.

Kristoffersen holdt mandag kveld et foredrag på Akershus festning i regi av Oslo Militære Samfund. I foredraget kom han inn på sikkerhetssituasjonen, organiseringen og utviklingen av Forsvaret og Nato.

Kristoffersen sa i foredraget at krigen i Ukraina kommer til å prege oss i mange år fremover. Han oppfordret nordmenn om å beholde roen, stå sammen og fortsatt støtte Ukraina.