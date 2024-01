To personbiler har vært i en møteulykke på E39 ved Trøngsla i Flekkefjord. Det meldte politiet klokken 07.32.

Klokken 07.43 melder politiet at nødetatene er på stedet og har startet sitt arbeid.

Det har vært to personer involvert i ulykken. En i hver bil. Den ene involverte blir transportert til sykehuset i Flekkefjord, og den andre til Kristiansand. Skadeomfanget er ukjent.

Politiet melder om at det er glatt veibane på strekningen. Hendelsesforløpet skal så langt tyde på at den ene bilen har kommet over i motsatt kjøreretning og truffet en møtende bil.

Det er bestilt bilberging til begge kjøretøyene.

Vegtrafikksentralen melder om manuell dirigering på stedet på grunn av oppryddingsarbeid.