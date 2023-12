En planlagt avstemning i FNs sikkerhetsråd om å kreve våpenhvile på Gazastripen er utsatt igjen. Utsettelsen kom til tross for at USA, som i forbindelse med forhandlingene om en resolusjon har motsatt seg flere forslag, sa seg klare til å støtte forslaget som torsdag kveld lå på bordet.

Den siste utkastet som AFP har sett, tar til orde for «presserende tiltak for å umiddelbart åpne for trygg og uhindret humanitær tilgang, og også for å skape forholdene som trengs for et bærekraftig opphør i fiendtlighet». Det tar ikke til orde for en umiddelbar stans i krigføringen. (NTB)