Nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder i fjor

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 21. februar.

Assanges ankesak avsluttes

Andre og siste dag av Julian Assanges ankesak før en eventuell utlevering til USA, går av stabelen i High Court i London i dag. Hvis Assange får medhold, får han en ny mulighet til å legge fram saken sin i en domstol i London. Men om han taper, har han brukt opp alle ankemuligheter i det britiske rettssystemet. En utleveringsprosess til USA er i så fall ventet å starte.

Myndighetene i USA har bedt om å få Assange utlevert så han kan stilles for retten for spionasje og datatyveri. I ytterste konsekvens risikerer han 175 år i fengsel. Assange var selv ikke til stede i rettssalen i går, fordi han var for syk til å møte, ifølge advokaten Edward Fitzgerald. Han argumenterte or at Assange utøvde journalistikk da nettstedet Wikileaks i sin tid publiserte store mengder hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Kong Harald fyller 87 år

Europas eldste monark, Kong Harald, har bursdag onsdag, og han feirer muligens i utlandet. Det blir en privat feiring, opplyser Slottet til NTB.

Kongehuset kunne mandag melde at kongen er på en privat tur til utlandet i neste uke, men turen kan ha startet før. Dermed kan det tenkes at han feirer dagen i utlandet, noe han har gjort flere ganger før. Kong Harald ble født 21. februar 1937 på Skaugum og er med sine 87 år den eldste monarken i Europa.

Regjeringen varsler nasjonalt løft for norske kirker

Regjeringen lanserer en plan for å ta vare på viktige kulturhistoriske kirker i Norge de neste 20–30 årene. I underkant av 100 kirker kan få et ansiktsløft.

Barne- og familieministeren og finansministeren lanserer planen under pressekonferanse på Erkebispegården i Trondheim i Trondheim i dag.

Pengene til bevaring og oppussing skal hentes fra utbyttet til Opplysningsvesenets fond og årets tilleggsbevilgning fra statsbudsjettet. Fondet skal bidra med rundt 10 milliarder kroner de kommende årene.

Palestina-behandling i FN-domstolen

FN-domstolen (ICJ) fortsetter sin åpne høring om de juridiske konsekvensene av Israels politikk og praksis i de okkuperte palestinske områdene. USA, Russland, Egypt og Frankrike er blant landene som holder innlegg i dag.

Behandlingen er et resultat av at FNs hovedforsamling i 2022 ba ICJ om en rådgivende vurdering av de juridiske konsekvensene av Israels okkupasjon, som har pågått siden 1967. Denne vurderingen er ikke knyttet til anklagen om at Israel begår folkemord på Gazastripen. Folkemordsaken behandles også i ICJ.

Utenriksministermøte i G20

Det avholdes utenriksministermøte i G20-gruppen i dag. Møtet holdes i Brasil, som for tiden har formannskapet i G20. Møtet fortsetter i morgen. Ministrene bruker møtet til å forberede et G20-toppmøte som er planlagt til november.

USAs utenriksminister Antony Blinken ankom Brasil i natt norsk tid. Også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skal delta på møtet. Under besøket i Brasil skal Blinken møte landets president Luiz Inacio Lula da Silva, som denne uken har havnet i en diplomatisk strid med Israel etter å ha sammenlignet offensiven mot Hamas med nazistenes holocaust.

Rettssak etter skyteulykken på Baldwins film