Innbyggere i Agder har høy tillit til politiet

Politiet har gjennomført en innbyggerundersøkelse for 2023.

71 prosent av innbyggerne i Agder oppgir at de har svært høy eller ganske høy tillit til politiet. Det skriver politiet i en pressemelding.

Gjennomsnittet i landet er 72 prosent.

– Innbyggernes tillit er helt avgjørende for å løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Vi er takknemlige for den høye tilliten til oss og tar den ikke for gitt. Vi er ydmyke til at vi kan bli bedre på alle områder og jobber hver dag hardt for å levere gode polititjenester på det brede samfunnsoppdraget som politiet har, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

De som har deltatt i undersøkelsen har også fått spørsmål om de føler seg trygge i nærmiljøet. Undersøkelsen viser at 9 av 10 i Agder føler seg trygge i sitt nærmiljø. Fire prosent sier at de føler seg svært utrygge eller ganske utrygge.