– For en fantastisk gladnyhet. Disse tallene må vi feire! Godt det er Ede ude uga nå, sier ansvarlig redaktør Siri Wichne Pedersen.

Onsdag ble nye opplagstall for avisene lagt fram. Andre halvår i 2023 hadde Lindesnes avis et opplag på 6681. Det er en framgang på 571 fra andre halvår 2022 og representerer en vekst på 9,35 prosent.

– Jeg vil skryte av alle kollegaene mine i avisen. Journalistene står på for å lage gode, viktige og engasjerende saker. De kaster seg rundt når det smeller, og gjør sitt ytterste for at Lindesnes avis skal være først og best i vårt område. Selgerne jobber hardt for å få inn lokale, nødvendige annonsører som er med og finansierer journalistikken. Vi har også dyktige grafikere som sørger for at produktet vårt ser bra ut, så dette er en skikkelig lagseier, sier Wichne Pedersen.

Totalopplaget for de over 110 lokalavisene som er tilknyttet Landslaget for lokalaviser (LLA) øker med drøye 2000, en økning på 0,6 prosent. Rundt halvparten av LLAs lokalaviser går fram, rundt halvparten tilbake. Det melder LLA i en pressemelding.

– Vi tror at det viktigste vi gjør som lokalavis er å dekke det som skjer her. Vi forklarer folk hva som kan vedtas i forkant av et kommunestyremøte og hva vedtakene vil føre til på sikt. Ved å sørge for at det blir lagt vekt på offentlighet og en åpen debatt, er vi med og styrker lokaldemokratiet. Det er den mest betydningsfulle delen av jobben vår, samtidig som redaksjonen også jobber hardt for å være først på hendelser, dekke sport og kultur bredt og levere gode og morsomme historier, sier Wichne Pedersen.

Tomas Bruvik er generalsekretær i LLA. Han er glad for at lokalavisene ennå står sterkt i Norge.

– Det er gledelig. Våre stabile opplagstall viser at redaktørstyrte lokalaviser lager journalistikk som er verdt å betale for. Lokalavisene er også en nyttig markedskanal for nasjonale og lokale annonsører, sier LLAs generalsekretær.

Med opplagsveksten plasserer Lindesnes avis seg som den tredje største avisen på Sørlandet, målt etter opplagstall.

– Vi hadde god stemning på jobb før disse tallene kom, men nå blir det nok bare enda gøyere i Lindesnes avis. At så mange leser oss, er vi takknemlige for og stolte over. Fytti, dette gir enormt motivasjon og tro på det vi driver med, sier Wichne Pedersen.

Opplagstall for avisene på Sørlandet: