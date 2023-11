Israel, Hamas og USA er nær ved å bli enige om en avtale om løslatelse av minst 50 gisler i bytte mot fem dagers pause i kampene, ifølge Washington Post. Avisa viser til personer med kjennskap til saken. Det vil i så fall være det første vedvarende avbruddet i konflikten.

Til nyhetsbyrået Reuters sier en talsperson for Det hvite hus at det ennå ikke er inngått noe avtale. Vedkommende forteller at USA fortsetter å «jobbe hardt for å få på plass en avtale mellom Israel og Hamas». Til Washington Post sier en talsperson ved den israelske ambassaden i Washington at de ikke kommer til å gi noen kommentarer om gisselsituasjonen. Og ifølge Reuters avviser Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det er noen enighet om en avtale.