En peruansk politigruppe sendte inn agenter utkledd som julenissen for å infiltrere et utrygt nabolag og knuse en lokal narkobande.

Forkledningsaksjonen førte til pågripelsen av to menn som solgte kokain og marihuana i et hus i Huaral, rundt 70 kilometer nord for hovedstaden Lima. Det opplyste politiet i det søramerikanske landet lørdag.

– Agenter kledde seg ut som julenissen og kunne gå ubemerket inn i dette farlige nabolaget, sier politisjef Walter Palomino.

Aksjonen startet med at en politimann utkledd som julenissen banet seg vei inn i et hus ved å bruke en stor slegge for å slå gjennom døren.

– Strategien var vellykket. Julen ankom det onde reinsdyret, sier han, med henvisning til det som var kallenavnet på gjengen.

Utkledninger er ikke noe nytt virkemiddel for politiet i Peru. I dette landet, som er blant de største kokainprodusentene i verden, har politiet i årevis benyttet utkledninger av ulik art i narkotikaaksjoner på spesielle datoer.

Det skjedde for eksempel 31. oktober, på halloweendagen, der politiet kledde seg ut som skrekkfigurer og pågrep medlemmer i en narkobande. Like før jul i fjor kledde politiet seg ut som julenissen og julenissens hjelpere i en annen narkotikaaksjon der fire personer ble pågrepet.