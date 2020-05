Bruker én million på markedsføring: Barnefamilier som målgruppe

Daglig leder i Visit Lindesnes, Erling Løfsnes, mener veien til velykket markedsføring er gjennom folks følelser. Lindesnes har nå satt seg barnefamilier som målgruppe.

Det er nå enighet om at Lindesnes kommune skal promoteres som et reisemål for barnefamilier. Én million kroner skal brukes til å markedsføre budskapet.