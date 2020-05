Lanserer digitalt fangeregister fra andre verdenskrig

Eksempel på fangekort, Møllergata 19. Otto Nielsen var sanger, revyartist, tekstforfatter, komponist og programleder. Under andre verdenskrig drev Nielsen med illegalt arbeid. Han ble arrestert og fengslet to ganger av det tyske sikkerhetspolitiet. Første gang ble han satt inn på det tyske fengslet i Møllergata 19 i Oslo. Det oppholdet varte fra 28. november til 20. desember 1942 da han ble løslatt. Han ble arrestert igjen 10.11.1943 og satt inn i tyskernes Grini fangeleir utenfor Oslo. Der satt han til frigjøringen. Vis mer Arkivverket

På 75-årsjubileet for Norges frigjøring lanseres et digital arkiv over nordmenn som satt i fangenskap under andre verdenskrig.