Hentet inn Oslo-firma - lokalt filmmiljø reagerer

Stian Johnsen i Tare TV håper lokale filmprodusenter kan samarbeide for å markedsføre kommunen. Vis mer Gunder Christophersen

Overrasket og forundret over at ingen lokale nådde opp. Det er reaksjonen fra flere filmprodusenter med tilknytning til Mandal etter at et Oslo-firma fikk oppdraget med å promotere Lindesnes som turistby.