Elise Sem fra Mandal var Norges og Europas første kvinnelige sakfører. Nå er hun finalist til å bli hedret med et historisk blått skilt i Oslo, men i Mandal finnes ingen minnesmerker over henne.

Blå skilt finnes over hele landet, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Det er Oslo Byes Vel som lager skiltene i Norge, og hensikten er å synliggjøre historie der den skjedde.

I år utlyste Oslo Byes Vel en kampanje for å få opp flere skilt for historisk viktige kvinner, og etter å ha fått inn 222 forslag er det nå 36 finalister igjen. Elise Sem kan bli en av de 12 kvinnene som til slutt får eget skilt og avgjørelsen tas, naturlig nok, på kvinnedagen 8.mars.

Eksempler på blå skilt som plasseres på historiske steder i Oslo. Et ærerikt galleri Mandalskvinnen Elise Sem nå kan bli en del av. Foto: Oslo Byes Vel

Banebryter

Elise Sem ble Norges og Europas første kvinnelige sakfører. Hun startet gymnastikkforening for kvinner på Universitetet i Oslo, hun ble Norges første høyesterettsadvokat i 1912, og deltok også i lovgivningsarbeidet i Norge og Skandinavia.

Det vakte ekstra oppsikt da hun som første kvinnelige aktor i Norge førte en overgrepssak mot en politimann som hadde forgått seg på en prostituert kvinne i 1905. Politimannen ble dømt.

Det er verdt å nevne at norske kvinner fikk stemmerett først i 1913.

Advokat Elise Valvik foreslo sist høst at plassen foran det kommende NAV-bygget i Mandal skulle hete «Elise Sems plass». – Forslaget fikk ikke en eneste stemme her i hennes hjemby Mandal, mens Oslo by kanskje velger henne som kandidat til et blått skilt, sier Valvik. Foto: Privat

Europas første

Advokat Elise Valvik i Mandal har vært opptatt av Elise Sem og hennes arbeide som jurist gjennom mange år.

– Elise Sem var svært modig og framtidsrettet. Hun startet juristutdannelse i 1894, selv om hun visste at det da ikke var lov for kvinner å praktisere som advokat eller sakfører. Hun jobbet selv for at dette skulle endres, og samme dag som den nye loven trådte i kraft, åpnet Elise Sem sin egen advokatpraksis i Oslo. Dermed ble hun rett og slett både Europas og Norges første kvinnelige overrettsaksfører, forteller Valvik.

Denne loven fra 1904 er til og med kalt opp etter Elise Sem. Den kalles nemlig «Lex Elisiana».

Dette torvet blir Sigrun Skars plass utenfor det kommende NAV-bygget i Mandal. Foto: BRG

Historieløst

Høsten 2021 åpnet Lindesnes kommune for forslag til navn på det som blir et torv utenfor det kommende NAV-bygget på Malmø. Valvik foreslo naturlig nok «Elise Sems plass» med historiske argumenter.

Da kommunen valgte å kalle torvet for «Sigrun Skars plass», mente Valvik valget var historieløst. Hun mener absolutt at Sigrun Skar var en viktig kvinne i Mandal, men at plassen foran NAV-bygget ville være riktigere å kalle Elise Sems plass.

– Elise Sem var fokusert på at alle mennesker skal ha like rettigheter, og NAV har som oppgave å ivareta innbyggeres rettigheter. Elise Sem kjempet for dette hele sitt liv, og derfor ville det være viktig og riktig å kalle opp plassen etter henne, mener Valvik.

Inga Fjeldsgaard (Ap) er leder av navnekomitèen i Lindesnes kommune. De ønsker å finne et sted eller en gate som kan kalles opp etter Mandalskvinnen Elise Sem i fremtiden. Foto: Arkivfoto: Audun Fegran Kopperud

Lite uenighet

Leder av den kommunale navnekomitèen i Lindesnes kommune, Inga Fjeldsgaard (Ap), skjønner at mange ønsker et sted i Mandal oppkalt etter Elise Sem.

– Det var ingen uenighet i navnekomitèen om Sigrun Skars plass, og det er nok fordi hun hadde en sterkere tilknytning til Mandal enn Elise Sem hadde, sier Fjeldsgaard.

Sigrun Skar bodde en større del av livet i Mandal enn Elise Sem gjorde, og eide og levde i tårnhuset på Malmø. Tårnhuset ble kjøpt av hennes far i 1904.

– Navnekomitèen håper å finne et sted eller en vei vi kan kalle opp etter Elise Sem også. Og det er flott hvis Oslo hedrer henne med et blått skilt, sier Inga Fjeldsgaard.