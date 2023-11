Med den 12 meter høye julegranen på plass på Torvet i Mandal, er julegata komplett.

– Det går omtrent en arbeidsdag for å finne det rette treet. Vi har hatt noen trær på blokka, men det er mange kriterier som må innfris. Da tar det litt tid. Det er mye som skal stemme for at det er pent fra alle kanter, sier Harald Øyslebø, arbeidsleder i teknisk drift.

Årets julegran er hentet fra skogene i Marnardal. Treet er omtrent 12 meter høyt fra gatenivå og opp. Det plasseres i en innebygd juletrefot i bakken som går én meter ned.

Arbeidsleder i teknisk drift, Harald Øyslebø, har i en årrekke sørget for at det perfekte juletreet kommer på plass i Mandal sentrum. Foto: Julie Johansen

Den innebygde juletrefoten i bakken strekker seg én meter ned og sørger for at treet står stabilt gjennom hele høytiden. Foto: Julie Johansen

– Vi startet i Marnardal klokken ni i dag tidlig. Det ble gjort mye forarbeid der med å kutte og tilpasse foten, tidligere har vi gjort det på Torvet her, sier Øyslebø.

Selve monteringen av treet var en kjapp affære tirsdag formiddag. På en halvtimes tid sørget Øyslebø, Odd Inge Usland og Kenneth Sløgedal for at treet stod stødig, trygt og ikke minst rett på Torvet.

– Det pleier å være oss tre som holder på med dette hvert år, sier Øyslebø.

Tirsdag skal elektrikeren få på plass juletrebelysningen, før alt er klart til offisiell tenning med Frelsesarmeen søndag.

Kenneth Sløgedal og Odd Inge Usland stabiliserte foten av treet. Foto: Julie Johansen