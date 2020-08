Mandals trebåtforening åpner museum og tilbyr aktiviteter for små og store

Steffen Dyrstad, leder for Mandals trebåt- og motorforening gjør klart for arrangementshelgen. Været spiller på lag med mandalittene denne helgen. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Det blir godt over 20 grader i helgen. Mandals trebåt- og motorforening er godt fornøyd, og gjør seg klar for museum og aktiviteter for store og små.