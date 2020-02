– Det tyder jo på at vi gjør en brukbar jobb

Terje Nodeland og Mandal Slangeservice leverte gode tall også i 2019. Jens Saanum Bessesen (arkivfoto)

Mandal Slangeservice AS økte både omsetning og overskudd i 2019.

Nylig godkjent årsregnskap for 2019 viser at Mandal Slangeservice AS omsatte for 11,6 millioner kroner, og leverte et overskudd før skatt på 836.000 kroner.