Delvis seier til søstre i vei-saken

Inger Dahl Pedersen viser en begeistret søster Marit (t.h.) den ferskt, opparbeidete parkeringsplassen. Og det, på Marits fødselsdag. Vis mer Dag Lauvland

– Vi er i hvert fall godt fornøyde med at fylkeskommunen tok tak i dette, og at de faktisk kom hit for å utbedre. Vi kaller det en delvis seier, sier Marit Dahl Pedersen.