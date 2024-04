Viggo Kristiansen avviser bestemt at han hadde en dominerende rolle overfor Jan Helge Andersen og at det var han som bestemte i vennskapet deres.

– Jeg føler jo ikke at jeg har dominert ham eller bestemt over ham på noen som helst måte. Jeg har aldri oppfattet det at jeg har gått og ledet ham, sa Viggo Kristiansen (44) da han ga retten sin vitneforklaring tirsdag ettermiddag.

Uttalelsen gjelder inntrykket som ble skapt av vennskapsforholdet mellom Kristiansen og den tidligere bestekameraten Jan Helge Andersen (43) under straffeprosessen på starten av 2000-tallet.

Den dominerende og tilsynelatende autoritære rollen Kristiansen skal ha hatt, er blitt brukt til delvis å forklare hvordan overgrepene og drapene i Baneheia i det hele tatt kunne finne sted.

Uenige om dynamikk

Andersen hevdet i sin forklaring at Kristiansen truet ham til å begå overgrep og drap. Han framholdt at han fryktet kameraten i den grad at han ikke turte gjøre noe annet enn det han ble beordret til. Valget sto mellom å drepe eller bli drept, ifølge forklaringen til Andersen.

– Når vi hadde forskjellige oppfatninger om hva vi skulle gjøre, snakket vi om det. Jeg har aldri hatt følelsen av å være den store lederen som sa at vi skulle gjøre sånn og sånn og at han bare diltet etter, sa Kristiansen.

Han har sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk. Etter at han for halvannet år siden ble fullstendig frifunnet og renvasket for enhver befatning med Baneheia-drapene, er hans tidligere kamerat blitt tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

– En helt vanlig dag

Påtalemyndigheten fester lit til – og har støtte i bevisene for – at Kristiansens forklaring om at han var i mekkeboden sin da drapene ble begått. Teledata fra det aktuelle tidsrommet utelukker at Kristiansen var på åstedet. 44-åringen understreket i sitt vitneprov tirsdag at han aldri gikk noe sted uten å ha med seg telefonen.

Samtlige DNA-funn i saken peker dessuten mot Jan Helge Andersen, ingen av dem mot Kristiansen. Aktoratet mener derfor at Andersen var alene om å voldta og drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) 19. mai 2000.

– Den dagen var for meg en helt vanlig dag. Jeg sto opp og gjorde meg klar for jobb. Etter jobben gjorde jeg som jeg pleier, jeg gikk ned i bua mi, sa Kristiansen.

Da han klarte å låse seg ute av mekkeboden sin, syklet han til Baneheia i hui og hast for å få nøkkelen Andersen disponerte. Kameraten var i friluftsområdet for å trene med Heimevernet.

De to tidligere bestekameratene har ikke sett hverandre siden starten av 2000-tallet. Da Kristiansen startet sitt vitneprov tirsdag ettermiddag, fulgte Andersen aktor og Kristiansen med blikket under utspørringen. Han ble etter hvert sittende med blikket rett framfor seg, enten med armene i kors eller hvilende på magen.

Framsto vanlig

Det er uomstridt at Andersen og Kristiansen etter drapene tilbrakte flere timer sammen på trappa utenfor Kristiansens bolig. Da han kom fra sin angivelige treningstur, virket Andersen «helt vanlig» og «ikke svett eller noen sånne ting».

Etter å ha vært hjemom for å dusje kom han tilbake ned til Kristiansen. Kristiansen var i retten tirsdag svært tilbakeholden med å spekulere i eller tolke noe ut av hvordan Andersen framsto for ham, men bekreftet på spørsmål fra statsadvokat Johan Øverberg at han ikke merket seg noe spesielt ved kameraten eller påkledningen hans.

– Du har jo hatt lang tid å tenke på dette, for å si det på den måten. Har du gjort deg noen refleksjoner om hvordan Andersen var den kvelden? spurte Øverberg.

– Hva skal jeg si? Jeg føler ikke at mine følelser og mine refleksjoner rundt en så alvorlig sak bør komme fram, egentlig. Det er mine personlige følelser, svarte Kristiansen.

Han opplevde at Andersen ble enda stillere enn normalt etter drapene, men gikk ikke lenger i å karakterisere den tidligere kameraten

Gled fra hverandre

Våren og sommeren drapene fant sted, hadde de to begynt å gli fra hverandre, slik Kristiansens opplevde det.

De var begge blitt eldre, Andersen hadde sommerjobb i Color Line, og Kristiansen stortrivdes i jobben som hjelpemann på søppelbil. De var ikke lenger som erteris, fortalte Kristiansen.

– Det er farlig å spekulere i hvorfor, men jeg føler at vi drev fra hverandre. Vi kunne treffes innimellom, men vi hang ikke lenger samen med hverandre dag ut og dag inn, sa Kristiansen.

Han medga innledningsvis at han kjente på «en del nerver» rundt det å skulle forklare seg i den snart 24 år gamle drapssaken.

– Det er en del nerver i spill. Det har nok mye tilknytning til mediene og måten mediene er respektløse på. Jeg har kjent mediene mye på kroppen, og mye nerver knytter seg nok til det. Men jeg skal prøve å forklare meg så godt jeg kan, sa Kristiansen.