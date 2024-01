Det har vært innbrudd hos en veterinærklinikk i Kristiansand, melder politiet. I den forbindelse har det blitt stjålet medikamenter som kun er tiltenkt veterinær bruk. Det advares på det sterkeste at dette blir brukt av mennesker.

Politiet informerer om at ulike helseinstanser er informert om at slike medikamenter er på avveie. Politiet oppretter sak og denne etterforskes videre.

– Det er stjålet tre typer medikamenter fra stedet. Det er ketamin, metadon og euthasol. Særlig den siste der er vi bekymret for at er på avveie. Det benyttes til avliving av dyr og brukes på alt fra mink til hest. Det vil være svært farlig om mennesker bruker det. Vi frykter at dette kan komme ut i rusmiljøet. Legevakt, AMK og feltsykepleierne er varslet, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Knut Odde til Avisen Kristiansand.