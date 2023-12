Spillstudioet Insomniac, som blant annet står bak «Spider-Man»-spillene, er hacket, og enorme mengder data er på avveie.

En hackergruppe skal ha lastet opp mer enn 1,3 millioner filer de har stjålet fra spillstudioet, som er eid av Sony.

Hackergruppen har truet med å offentliggjøre materialet hvis de ikke får et millionbeløp. Nå ser filene ut til å ha blitt lagt ut på Darknet, og at de også er i ferd med å spres på det åpne internettet.

Det inkluderer blant annet filmer, bilder og presentasjoner fra kommende spilltitler som «Wolverine», samt ukjente planer om et nytt «Ratchet and Clank»-spill og et «X-Men»-spill.

Verken Sony eller Insomniac har kommentert opplysningene.