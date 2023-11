En politipatrulje har kommet over en bil i Mandal sentrum med ei jente som er savnet fra en institusjon.

Sammen med gutt i bilen satte de seg opp mot patruljen med slag, spark og spytting. Flere patruljer kom til for å få kontroll. De fremstilles for barnevernsvakta. Begge blir anmeldt, også gutten for ruskjøring.