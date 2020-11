Våtdraktene til skøytemannskapet henger til tørk i et gammelt pissoar i 1. etasje. I 2016 sendte Redningsselskapet mail til kommunen og lurte på mulighetene for å overta Gabrielsens bu. Tanken var at skøytemannskapene kunne bruke den til oppholdsrom og lager, og at resten av frivilligheten kunne disponere dagens lokaler. Leder for Sjøredningskorpset i Mandal, Jan-Borgar Halvorsen (t.v.) og rådgiver for region sør i Redningsselskapet, Halvor Rismyhr.

