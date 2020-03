Gunnar Lohne (i midten) forklarte utvalgspolitikerne hvorfor han mente seg forskjellsbehandlet om han ikke fikk bygge båthus her i Lonestrand. Båthuset det ble gitt dispensasjon til skimtes i bakgrunnen, ca 60 meter mot vest. Trioen Inga Fjeldsgaard (Ap) (t.v.) og Stanley Tørressen (H) sa ja til dispensasjonen, sammen med Jan Øyvind Åvik (t.h). Men utvalgsleder John Øyslebø (Sp), til høyre for Lohne, mente et slikt vedtak ville skape presedens for den nye kommunen.

Vis mer