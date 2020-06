Håkon Lohne (t.h.) i Nye Veier var overrasket over rådmannens forslag om å anlegge en kostbar kulvert-undergang under tilførselsveien, fremfor å ruste opp et erstatningareal slik utvalget vedtok i mars-møtet. Rådmann Kyrre Jordbakke (t.v.) fikk støtte av utvalgsleder John Øyslebø (midt i bildet). Men utvalgsflertallet sa nei til kulvert.

