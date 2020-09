Brannmannen Frank Oddvar «Franki» Thoresen omkom under utrykning i fjor: Preges fortsatt etter tapet av kollega

Vis mer

Karoline Johannessen Litland

Klokken 12.20.01 går følgende melding fra 110-sentralen og til mannskapet ved Åmot og Kvinlog brannstasjon i Kvinesdal:

«Da er det melding om traktorvelt på Sagen, det er to personer som er klemt. Det er traktorvelt på Sagen i Kvinesdal. Det skal ligge langs Vesterdalsvegen – BAPS 2.»

51 sekunder senere bekrefter utrykningsleder Frank Oddvar «Franki» Thoresen at meldingen er mottatt. Deretter korrigerer 110-sentralen meldingen og opplyser at det mest sannsynlig ikke er noen fastklemte, samt at ambulanse og øvrige etater er et godt stykke unna. Utrykningslederen responderer «mottatt», men det er usikkert om han får med seg korrigeringen.

Alle i brannbilen har en oppfatning av at responsen må skje så raskt som mulig for å bidra til frigjøring av to fastklemte personer, og bilen holder en hastighet på 100 kilometer i timen. Plutselig går det galt. Klokken 12.31.58 varsler en brannkonstabel at bilen har kjørt av veien.

Thoresen omkom av skadene. De fire andre i bilen fikk lettere til moderate skader.

Statens havarikommisjon har gransket ulykken, og i rapporten som ble offentliggjort tirsdag formiddag 18. august, er det pekt på flere kritiske punkt. Informasjonen brannmannskapet fikk, var upresis og førte til at mannskapet trodde ulykken var tidskritisk. I tillegg brukte kun sjåføren bilbelte, og bilen var ikke utstyrt med elektronisk stabilitetsprogram (ESP).

Da ulykken skjedde, var Jon Inge Aasen leder for Brannvesenet Sør IKS. Han skulle egentlig gått av med pensjon til nyttår, men ulykken i fjor sommer har ført til at han fortsatt jobber med oppfølgingsarbeid vis-a-vis både kolleger og pårørende, mennesker han har kjent i mange år. Nytilsatt leder, Knut Berg Bentsen, overtok formelt som leder til nyttår selv om han allerede hadde jobbet ved stasjonen i Mandal siden høsten 2019. Dermed har de begge jobbet tett med ulykken, og sammen har de fulgt opp både pårørende og kolleger i månedene som har gått.

– Undersøkelser som er gjort, viser at hastigheten i kollisjonsøyeblikket var såpass redusert at den ikke kan forklare at et menneskeliv er gått tapt. Den fatale konsekvensen av manglende bilbeltebruk, var at han ble kastet ut av bilen og døde momentant, sier Berg Bentsen.

– Det er sterkt å lese.

Avdøde Thoresen var vanligvis flink til å bruke bilbelte og pleide å være den som minnet kollegene om å bruke det. Men denne julidagen ble det glemt. Det er vanskelig å gi svar på hvorfor, men kanskje skyldes det at situasjonen ble oppfattet svært tidskritisk.

– At «Franki» i utgangpunktet var så opptatt av å bruke bilbelte, gjør denne ulykken enda mer tragisk, påpeker Aasen.

I ettertid er det gjort en rundspørring hos Brannvesenet Sør, som viser varierende praksis når det gjelder bruk av bilbelte. Aasen forteller at rutinene burde vært bedre.

– Samtidig har vi hele tiden vært overbevist om at samtlige brukte bilbelte under utrykning. I Mandal har vi vært svært nøye på dette, og derfor ble jeg overrasket da jeg skjønte at det var ulik praksis ved de ulike stasjonene. Alle har nok ikke vært like gode på dette, og ulykken har avdekket at det er geografiske forskjeller rundt kulturen om bruk av bilbelte, sier Aasen.

Berg Bentsen legger til:

– Bilbelte er egentlig en selvfølge. Men mye utstyr skal på under en utrykningssituasjon, og plutselig glemmer man det. Vi har jobbet og jobber mye med dette, og vi har fått til en kulturendring omkring bilbeltebruk i brannvesenet, sier Berg Bentsen.

Rapporten peker også på at informasjonen brannmannskapet fikk, var upresis. Da brannmannskapet rykket ut, visste allerede AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) at ingen var fastklemte. AMK ønsket hjelp til å bære og dirigere trafikken. Men kommunikasjonen mellom AMK og 110-sentralen sviktet, og meldingen kom aldri fram.

– Det gjør noe med deg når du rykker ut på en ulykke du oppfatter som tidskritisk. Det spiller inn på mannskapenes vurdering og håndtering av saken, sier brannsjefen.

I etterkant av ulykken er det gjort tiltak som sikrer bedre kommunikasjon mellom nødetatene, og det pågår anskaffelse av ny teknologi som skal gjøre det enklere å utveksle informasjon på tvers av etatene.

I tillegg ser man på om det er mulig å forbedre de tekniske løsningene på sambandet.

– Når 110-sentralen er ferdig med å lese opp alarmen, går den enkeltes samband automatisk tilbake til forrige kanal. Det er som regel stillemodus. Det betyr at det ikke er sikkert mannskapene får med seg kommunikasjonen etter alarmen hvis de ikke aktivt bytter kanal. Det er ikke helt gunstig, sier Berg Bentsen.

– Hadde innstillingene vært annerledes, hadde de kanskje fått med seg meldingen om at ulykken var eskalert ned, mener Aasen.

Til slutt peker rapporten på at utrykningskjøretøyet ikke hadde ESP (elektronisk stabilitetsprogram). Undersøkelser som er gjort, har sannsynliggjort at ESP ville bedret forutsetningene for å kjøre sikkert gjennom ulykkessvingen.

– Bilen var to år gammel. Den er undersøkt, og det er ingen feil med den som kan knyttes til ulykken. Det var en kollisjonssikker og god bil, men siden det var en firehjulstrekker, kunne den ikke leveres med ESP. Vi valgte bilen på grunn av området den skulle brukes i, sier Aasen.

Utrykningskjøretøy har fritak for flere installasjoner, deriblant ESP. Statens Havarikommisjon er kritisk til at det gis åpning for fritak fra ESP og mener installasjonen kan være viktig i tilfeller hvor sikkerhetsmarginene er små som følge av behov for å komme fort fram.

– Det er noe vi er nødt til å legge oss på minnet neste gang vi skal anskaffe en ny bil, sier Berg Bentsen.

Det har gått 13 måneder siden ulykken. Den har satt dype spor.

Men ingen belemrer noen. Sjåføren beskrives som svært dyktig og erfaren, og de tre kollegene som satt bak, har fortalt at de følte seg trygge under utrykningen. Alle som var involvert i ulykken, er i aktiv tjeneste i dag.

Men det gjør vondt å ha mistet en god kollega. Nåværende og tidligere brannsjef jobber fremdeles med å fordøye inntrykkene.

– Vi skal ut og redde liv, men vi skal også ta vare på oss selv. Det er noe vi har jobbet mye med i etterkant av ulykken. Alle mannskapene som reiser ut, skal tilbake igjen i god behold. Hvis ikke løser vi ingenting, sier Berg Bentsen.