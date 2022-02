– Det er et stort problem for oss og ikke noe vi kan leve med, sier daglig leder på Joker Vestnes, Øyvind Lorentsen.

Både privatpersoner, lag og foreninger og bedrifter har måttet streve med skyhøye strømpriser denne vinteren.

Det er også tilfelle for de små dagligvarebutikkene i Mandal og omegn. Flere av dem har vært nødt til å iverksette tiltak for å opprettholde forsvarlig drift.

På Joker Vestnes var strømregningen for desember 2020 på rundt 17.000 kroner. På samme tid i 2021 hadde den økt med 54.000, og lå på i overkant av 71.000 kroner.

– Hvis disse prisene fortetter er det ikke liv laget for en Joker-butikk på Vestnes, sier Lorentsen.

– Er det fare for butikkens framtid?

– Ja, selvfølgelig er det det.

Joker Vestnes i Mandal. Foto: Elin Østraat

Har lagt planer

Lorentsen opplyser at butikken ikke har permittert, redusert åpningstidene eller gjennomført lignende besparende tiltak. Han har lagt planer for hvordan butikken skal reddes, men det ønsker han ikke å si noe om på nåværende tidspunkt.

– Det kommer nok til å ordne seg på et vis, men hvordan det blir har jeg ikke lyst til å gå ut med foreløpig.

Han er kritisk til regjeringens håndtering av strømpris-situasjonen opp mot små bedrifter og næringsliv. Han synes det er en demotiverende faktor oppe i det hele.

Nadja Feyling Omland på Joker Frøysland har måttet kutte åpningstidene i butikken, etter en utfordrende tid både med korona og høye strømpriser. Foto: Arkivfoto: Audun Fegran Kopperud

Færre timer åpent

Daglig leder på Joker Frøysland, Nadja Feyling Omland, satt ikke med tallene framfor seg da Lindesnes avis slo på tråden. Hun antyder at vinterens strømregninger har vært nærmere dobbelt så høye.

– Det er ikke så mange måter å spare på strømmen i en liten butikk. Kjølen og fryseren må stå på, sier hun.

Omland mener dyre strømpriser også går ut over dem, ved at privatpersoner får dårligere privatøkonomi og ikke bruker nærbutikken like mye. I tillegg har de merket at handelen har vært roligere når grensen mot Danmark har vært åpen.

– Vi har mindre inntekt nå enn før. Derfor kortet vi ned på åpningstidene våre fra 1. januar, forteller hun.

Butikken har totalt fem timer mindre åpent i uka nå.

– Det må vi gjøre for å redde butikken. Vi håper at folk vil bruke oss framover, sier hun.

Men Omland frykter likevel ikke for den lille butikkens framtid. Hun mener de allerede ser økonomisk effekt av den innskrenkede åpningstiden.

Det er ingen fare for Joker Skjebstads framtid, ifølge daglig leder Inger Marie Michaelsen. Hun er imidlertid forberedt på å etterbetale mye fra vintermånedene. Foto: Elin Østraat

Usikker strømregning

Inger Marie Michaelsen er daglig leder på Joker Skjebstad. Hun har hatt utfordringer med sin strømmåler den siste tiden og venter på en ny fra Agder Energi. Derfor er regningene hun har betalt i vinter basert på et anslag.

– Jeg har betalt rundt 25.000 for desember og nesten det samme i januar. Det er rundt 11.000 kroner mer enn i fjor, men jeg må ta det med en klype salt, for plutselig må jeg etterbetale mye, sier hun.

Det er uansett ikke kritisk for Joker Skjebstads framtid, selv om det skulle komme et voldsomt krav om etterbetaling, opplyser Michaelsen.

– Hva skjer med butikken hvis du må etterbetale mye?

– Får jeg 50.000 mer så smeller det jo, men jeg overlever.

Aud Solveig Ree på Spar Holum forteller at strømregningene er så høye at hun ser seg nødt til å kutte i lønnskostnadene. Foto: Arkivfoto: Kristian van Pelt

Kutter lønnskostnadene

Daglig leder på Spar Holum, Aud Solveig Ree, forteller om brutale strømregninger.

– I desember hadde vi 68.000 kroner, som er dobbelt så mye som fjoråret. I januar hadde vi 51.000 kroner, mot 19.000 i fjor, sier hun.

Ree frykter ikke for butikkens framtid, men er allerede i gang med konkrete tiltak for å spare penger.

– Den eneste plassen vi kan kutte er lønnskostnader, så det er noe vi er nødt til å kutte, sier hun.

Det innebærer færre folk på jobb ved sykdom, og ingen ekstravakter. I tillegg kan Ree selv komme til å jobbe mer i butikken enn vanlig, opplyser hun.

– Jeg håper ikke standarden går ned, men det kan skje at butikken ikke vil være like strøken, avslutter Ree.