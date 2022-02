Utrykningspolitiet hadde trafikkontroll to steder i kommunen fredag.

På E 39 ved Vigeland hadde politiet trafikkontroll. Her ble 17 bilister bøtelagt for å kjøre for fort i 60-sonen.

I tillegg mistet én bilfører lappen. Vedkommende ble målt i en hastighet på 94 kilometer i timen i 60-sonen.

Åtte tatt ved Mones

Politiet avviklet også en kontroll på E 39 ved Mones. Åtte bilister ble bøtelagt for å ha kjørt for fort i 60-sonen.

Her var den høyeste hastigheten på 78 kilometer i timen i 60-sonen, ifølge politiets målinger.

Politiet rapporterte om resultatene på Twitter fredag kveld.