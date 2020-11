Stjålet båt kom til rette - men innbruddene langs kysten fortsetter

Det er meldt om to båtinnbrudd i området Kirkeodden i Grønviksveien den siste tiden. Vis mer Kristian van Pelt

Fritidsbåten som ble stjålet fra et båthus i Kallhammerveien for to uker siden er funnet igjen i Kleven.