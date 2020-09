Fire av ti bedrifter i Lindesnes måtte permittere under korona

Kjell Ivar Erland, daglig leder ved Sørmek AS, melder om en pågående bekymring for ny oppblomstring av koronaviruset og nedstengte byggeplasser. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Undersøkelsen gjennomført av Næringshagen i Mandal viser optimisme for fremtiden. Kjell Ivar Erland, daglig leder ved Sørmek AS, er bekymret for mulige nedstengte byggeplasser som følge av pandemien.